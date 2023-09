Sp. Braga-Sporting: O golo anulado a Hjulmand por fora de jogo de Pote

Luís Godinho anulou, ao minuto 38, aquele que seria o 2-0 para o Sporting e a estreia a marcar de Hjulmand, um dos mais recentes reforços dos leões para a nova época. Num primeiro momento, o árbitro da partida tinha validado o remate certeiro do médio, mas acabou por ser chamado pelo VAR para assistir às imagens por possível fora de jogo na jogada. Nas imagens, é possível ver-se dois jogadores para lá do último defesa do Sp. Braga que, fruto da sua posição irregular, acabam por importunar a visão de Matheus, que não consegue defender o remate. Sigao jogo em direto.