Ainda nem um minuto tinha passado no relógio desde o golo de Castro (21'), tento esse que abriu o marcador no estádio do Dragão, e Ricardo Horta já atirava novamente para o fundo da baliza defendida por Marchesín. O golo foi invalidado com um fora-de-jogo de 8 centímetros, decisão validada pelo VAR. Segue o 0-1 entre FC Porto e Sp. Braga.