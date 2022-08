Spalletti desentendeu-se com adepto da Fiorentina e por pouco não levou uma bofetada

A carregar o vídeo ...

O Fiorentina-Nápoles, da 3.ª jornada da Liga italiana, ficou marcado por insultos por parte dos adeptos da casa para com a formação visitante. No final do encontro, Luciano Spalletti, treinador dos napolitanos, dirigiu-se a um adepto da Fiorentina que protestava desde a bancada que se encontrava exatamente atrás do banco de suplentes do Nápoles e, quando estava numa troca acesa de palavras com o sujeito, foi atingido por uma garrafa de água, não tendo levado uma bofetada por muito pouco. Valeu-lhe o excelente 'timming' para sair da situação ileso.



Esta segunda-feira, a Federação italiana informou que o clube foi multado por insultos dos adeptos neste mesmo duelo.