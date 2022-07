Spalletti passou-se com Osimhen e expulsou nigeriano do treino

A carregar o vídeo ...

O treino do Napoles deste domingo, aberto aos adeptos, ficou marcado por um momento tenso, quando o técnico Luciano Spalletti decidiu mandar Victor Osimhen para os balneários, claramente insatisfeito com a postura do seu jogador. Em causa estiveram os constantes protestos do nigeriano depois de um lance. Spalletti não foi de modas e mandou-o tomar banho mais cedo. "Estás a falar demasiado, vai embora e toma um banho", disse o técnico.