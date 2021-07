A carregar o vídeo ...

Leonardo Spinazzola sofreu uma lesão no tendão de Aquiles na vitória (2-1) da seleção italiana sobre a Bélgica, nos quartos-de-final do Euro'2020, competição que terminou para o lateral-esquerdo. O jogador da Roma saiu do campo em lágrimas, mas, no avião, os companheiros deixaram-lhe uma mensagem de apoio... e que apoio!