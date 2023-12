A carregar o vídeo ...

O Sporting limou as últimas arestas para o jogo com o Sturm Graz (amanhã, em Alvalade, às 20 horas) esta quarta-feira na Academia de Alcochete sem Geny Catamos que ficou no ginásio em gestão. Rúben Amorim chamou os jovens Lucas Anjos, Gonçalo Braga e Francisco Silva