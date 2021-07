A carregar o vídeo ...

O Sporting publicou, nas redes sociais, um vídeo de apresentação da nova camisola principal para 2021/22. E fê-lo "às 20H21, do ano 2021. O ano do Campeão", como se pode ler na publicação. De resto, confirmam-se as camisolas que os adeptos leoninos já vinham partilhando nas redes sociais ao longo do dia