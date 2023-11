Sporting divulga rostos de desilusão mas promete: «Lutamos até ao fim!»

A carregar o vídeo ...

No habitual vídeo de bastidores que as redes sociais dos leões publicam depois dos jogos, o Sporting não escondeu a desilusão com que toda a sua comitiva saiu da Luz, com foco especial para os semblantes dos futebolistas, impávidos depois da reviravolta operada pelo rival Benfica. No entanto, no final do bloco de imagens é mostrada uma promessa, no caso através de uma tarja que está sempre colocada no balneário verde e branco: "Lutamos até ao fim!".