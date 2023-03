Sporting oferece camisola ao YouTuber 'IShowSpeed': «Bem-vindo à primeira casa do GOAT»

A carregar o vídeo ...

O YouTuber 'IShowSpeed' marca esta quinta-feira presença em Alvalade para ver de perto o ídolo Cristiano Ronaldo no Portugal-Liechtenstein e foi presenteado pelo Sporting com uma camisola principal, onde no dorsal tinha o 'nickname' pelo qual se tornou mundialmente conhecido nas plataformas digitais e o número '7', alusivo a CR7. "Bem-vindo à primeira casa do GOAT", escreveu o clube através de uma publicação nas redes sociais.