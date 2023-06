A carregar o vídeo ...

O Sporting oficializou este domingo a saída de Erick Mendonça da equipa de futsal. "Um verdadeiro leão. Até já, Erick Mendonça", escreveu o clube de Alvalade nas redes sociais, onde partilhou um vídeo com alguns dos melhores momentos do jogador. O internacional português deverá estar a caminho do Barcelona. (Vídeo Sporting)