O plantel do Sporting já chegou ao norte do país para se concentrar tendo em vista o clássico de sábado diante do FC Porto, tendo sido recebido com muito apoio por parte dos adeptos. Eufóricos com o momento da equipa, os fãs leoninos exibiram tochas e lançaram fogo de artifício, conforme se pode ver por estes vídeos partilhados nas redes sociais por algumas contas afetas ao clube de Alvalade.