Sporting também presta homenagem a todos os que estão na linha da frente

A carregar o vídeo ...

À semelhança do que sucedeu com o FC Porto no jogo com o Famalicão, o Sporting também se juntou à SuperBock na homenagem a todos os que estão na linha da frente durante o período da pandemia de Covid-19. Nas camisolas o nome do patrocinador passou a ser 'Super Doc' e os jogadores escreveram, à mão, os nomes de médicos. Os leões defrontam hoje o V. Guimarães, na Cidade-Berço, às 21h15. (Vídeo Sporting)