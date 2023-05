Spurs voltam a desiludir: o resumo do Tottenham-Brentford

A carregar o vídeo ...

O Brentford bateu este sábado, depois de uma 2.ª parte de sonho, o Tottenham por 3-1. Harry Kane fez o 1-0 para os spurs logo aos 8 minutos, resultado que se verificou até ao intervalo. Para a 2.ª parte, no entanto, estava reservado um 'show' de Mbeumo. O camaronês fez o golo do empate aos 50' e consumou a reviravolta do Brentford pouco tempo depois, aos 62'. A fechar o encontro, aos 88', assistiu Wissa, que fechou o 3-1 final. Com este resultado, o Tottenham vê os lugares europeus mais longe, ocupando neste momento o 7.º posto, com 57 pontos. O Brentford é 9.º, com 56.