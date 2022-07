Stefan Küng pegou-se com Rúben Guerreiro em plena etapa do Tour

A carregar o vídeo ...

Numa etapa na qual se viu envolvido numa queda que o fez terminar apenas na penúltima posição, Rúben Guerreiro viu-se ainda envolvido num momento tenso com o suíço Stefan Küng. A determinado momento da tirada, numa altura em que o pelotão seguia numa zona estreita, o helvético e o português desentenderam-se, com Kung a chegar ao ponto de apertar o pescoço do ciclista luso. A situação ficou por ali, mas não será de descartar uma ação posterior dos comissários.