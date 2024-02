Stephen Curry com mais um momento de antologia: triplo a um segundo do fim dá vitória aos Warriors

A carregar o vídeo ...

Stephen Curry voltou na madrugada deste domingo, na vitória dos Golden State Warriors sobre os Phoenix Suns (113-112) , a mostrar o porquê de ser considerado por muitos um dos melhores basquetebolistas do mundo. Numa altura em que a sua equipa perdia por dois pontos a pouco mais de três segundos do final do encontro, o norte-americano recebeu a bola, rodou sobre um adversário e anotou um triplo - que entrou no cesto a menos de um segundo do fim - que certamente ficará na memória dos adeptos por muito tempo. (: X/NBA)