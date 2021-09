Steward que levou 'bolada' de Cristiano Ronaldo conta tudo: «Antes não gostava dele. Mas agora sou Ronaldete»

A carregar o vídeo ...

Marisa Nobile, a steward que levou uma 'bolada' de Cristiano Ronaldo no aquecimento do Young Boys-Manchester United, contou ao 'GloboEsporte' o momento em que foi assistida por CR7 e deixou muitos elogios ao internacional português pela atitude. A segurança brasileira revelou também que já conhecia Ronaldo desde 2014, quando este estava no Real Madrid e protagonizou um... desentendimento com o jogador após uma partida com o Basileia. Mas isto são agora águas passadas: "Agora sou Ronaldete!", contou.