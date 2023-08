Streamer promete 'giveaway' gigante e provoca caos em Nova Iorque

A carregar o vídeo ...

Nova Iorque tornou-se esta sexta-feira num cenário de absoluto caos, com milhares de pessoas a provocarem o elevar do alerta para o Nível 4 (o mais alto de todos), depois de terem invadido a zona de Union Square... por causa do streamer Kai Cenat.



É que esta invasão das ruas de Nova Iorque sucedeu por seu incentivo, já que nas redes sociais prometeu fazer um enorme 'giveaway', com oferta de PlayStation 5, microfones, teclados, webcams, cadeiras de gaming, auriculares, etc. Para tal, os seus seguidores (mais de 15 milhões entre as redes Youtube, Instagram e Twitch) tinham apenas de se dirigir a Union Square, onde estava o camião do streamer.



A ideia parecia inocente, mas acabou numa enorme confusão. Milhares de pessoas juntaram-se e o caos instalou-se. A polícia foi forçada a intervir para controlar a situação, algo que apenas conseguiu depois de praticamente duas horas. Quanto a Cenat, foi detido pelas autoridades.