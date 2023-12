Sturm Graz ajusta últimos detalhes em Alvalade e Sporting conta com... um espião

A carregar o vídeo ...

O Sturm Graz, adversário do Sporting no jogo de quinta-feira para a Liga Europa, vai conhecendo o relvado do Estádio de Alvalade. A equipa austríaca prepara-se para defrontar os homens de Rúben Amorim e vai testando vários exercícios de velocidade e explosão, e a assistir está… Paulinho. O popular roupeiro é o 'espião' dos leões nesta sessão, cujos primeiros 15 minutos são abertos à comunicação social.