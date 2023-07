Suárez confirma saída do Grémio no final do ano: «Tive que ser sincero e honesto com o clube»

A carregar o vídeo ...

Luis Suárez anunciou ontem [domingo], em conferência de imprensa realizada em conjunto com António Brum, vice-presidente do Grémio, que estará de saída do clube brasileiro no final do ano. Em declarações aos jornalistas, o experiente avançado uruguaio informou que a decisão foi tomada em conjunto com a direção do emblema de Porto Alegre, tendo por base o facto de o craque entender que não conseguirá render aquilo que o clube espera de si na próxima época, por culpa dos problemas que tem no joelho direito. [Vídeo: Grémio]