Suárez não esconde as dores no joelho durante aquecimento para o jogo com o Botafogo

Apesar de continuar a sentir dores no joelho, Luis Suárez continua a ser opção inicial para Renato Portaluppi no Grémio - como acontece nesta noite de domingo no jogo contra o Botafogo. O experiente avançado uruguaio, de 36 anos, tem equacionado colocar um ponto final na carreira, mas não deixa de jogar futebol mesmo que tenha que fazê-lo com uma expressão de dor no rosto, como é possível observar no vídeo do aquecimento dos jogadores do Grémio. [Vídeo: Grémio]