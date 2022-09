A carregar o vídeo ...

Sub-13 do Santos fazem golo que deixa invejosa qualquer equipa de seniores. A formação de infantis mostrou toda a técnica contra o EC São Bernardo, no Paulista daquela categoria. Davi Carvalho é o autor do golo... de letra. A equipa do Peixe venceu o jogo em causa por 4-0.