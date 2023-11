A carregar o vídeo ...

Os Super Dragões estão em peso no auditório onde deveria realizar-se, esta noite, a Assembleia Geral do FC Porto, com cânticos de apoio ao clube. Neste momento há ainda milhares de pessoas para entrar lá fora, junto ao Estádio do Dragão, o que levou a uma mudança da AG para o Dragão Arena e início às 22h30.