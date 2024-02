A carregar o vídeo ...

Na ausência de Fernando Madureira, detido no âmbito da Operação Pretoriano, é 'Lipinho' quem está a comandar os cânticos dos Super Dragões, este sábado, no Dragão Arena, no clássico FC Porto-Benfica da 16.ª jornada do campeonato de hóquei em patins.