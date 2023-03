Surpresa na Bundesliga: o resumo da derrota do Bayern Munique em casa do Bayer Leverkusen

A carregar o vídeo ...

Desta ninguém estava à espera! O Bayern Munique foi surpreendido na visita ao reduto do Bayer Leverkusen, num jogo no qual até se viu numa posição privilegiada, quando Joshua Kimmich abriu o marcador na primeira parte. O problema foi a segunda, com dois golos de penálti de Palacios que completaram uma reviravolta que provoca uma mudança na tabela. O Borussia Dortmund é agora o novo líder, com 53 pontos, mais 1 do que os bávaros. Já os de Leverkusen seguem agora em 8.º, com 37 pontos.