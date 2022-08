Surreal: adeptos do Aldosivi queimam carros de jogadores após derrota

A carregar o vídeo ...

Esta madrugada, depois de mais uma derrota, agora diante do Godoy Cruz, alguns adeptos do Aldosivi decidiram vingar-se dos jogadores e, aproveitando-se do facto da partida ter sido fora de casa, invadiram o centro de treinos do clube (com armas em punho) e incendiaram cinco carros, deixando-os no estado que pode ver no vídeo acima. Quatro dos carros eram de jogadores do plantel (José Devecchi, Jonathan Zacarías, Francisco Cerro e Chaco Martínez) e um outro pertencia a um elemento da equipa técnica.



Não houve feridos e o incêndio foi controlado pelos bombeiros mas esta ação já levou a uma medida do clube de Mar del Plata: até tudo ficar esclarecido, os jogos do Aldosivi em casa serão disputados à porta fechada.