Surreal: Chiellini 'esqueceu-se' que estava a jogar futebol e travou ataque com bloco... de volei

A carregar o vídeo ...

O Los Angeles FC venceu, na madrugada deste domingo, o Real Salt Lake (4-1), num jogo que contou com um golo de Gareth Bale e um momento insólito de Chiellini. À passagem dos 68 minutos, o central italiano percebeu que ia ser ultrapassado num lance e decidiu travar o ataque... com as duas mãos, num autêntico bloco a fazer lembrar uma partida de voleibol e que lhe valeu o cartão amarelo. (Vídeo: TUDN)