Surreal: jogo suspenso após homens encapuzados invadirem relvado em carro... funerário

A carregar o vídeo ...

O encontro de preparação entre Dunston e Gateshead, duas equipas dos escalões inferiores do futebol inglês, ficou marcado por uma situação verdadeiramente surreal que levou mesmo à suspensão da partida. Tudo sucedeu ao intervalo, quando dois carros invadiram o relvado e começaram a fazer piões. De um deles - um carro funerário - sairam depois dois homens encapuzados e armados, que entraram no outro carro para depois fugir do local. O carro funerário ficou para trás, mas havia uma mensagem clara a ser exibida: quatro nomes, quatro fotos e a mensagem "brevemente mortos".



A situação está a ser investigada pelas autoridades.