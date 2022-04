Surreal: Kurzawa chegou atrasado, buzinou para entrar no centro de treinos e... ninguém lhe abriu o portão

A carregar o vídeo ...

Layvin Kurzawa é um dos jogadores que está a viver uma temporada para esquecer no Paris SG e este sábado protagonizou um momento que não abana muito a seu favor e que acaba por, de certa forma, explicar um pouco a sua situação. O defesa chegou 15 minutos atrasado ao treino e encontrou o portão do centro de treinos encerrado. Ainda buzinou para que alguém lhe abrisse, mas ninguém acedeu ao pedido. Kurzawa não foi de modas e, segundos depois, deu meia volta e seguiu caminho, aparentemente para entrar numa outra área do espaço.