Surreal: maqueiros armaram-se em velocistas e a cena... acabou mal

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Nantong Zhiyun e Cangzhou Mighty Lions, do escalão principal do futebol chinês, ficou marcado por um momento caricato, quando a equipa de assistência foi chamada a terreno para retirar de campo o lesionado Zhao Honglue. Rapídissimos na ação - até o jogador ficou assustado -, os homens da maca seguiram então para fora do relvado, até que um deles tropeçou e caiu. Honglue lá foi ao solo, enquanto que um dos maqueiros se ria e gozava... com quem caira!