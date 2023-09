Surreal: Motherwell marcou aos 90'+5, adeptos invadiram relvado e dois minutos depois... sofreram golo

A carregar o vídeo ...

É habitual dizer-se que é melhor não festejar antes do tempo e os adeptos do Motherwell descobriram essa 'frase feita' da pior forma. Este sábado, diante do Celtic, a equipa de North Lanarkshire chegou ao empate aos 90'+5 e todos pensaram que o assunto estava resolvido, com uma igualdade sempre positiva diante do gigante de Glasgow. Houve até uma invasão de campo, que obrigou à intervenção policial, tal era a loucura... O problema foram os descontos adicionais, que permitiram ao Celtic marcar dois minutos depois, aos 90'+7, para vencer por 2-1. A lição ficou aprendida: festejar... só após o apito final!