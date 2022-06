Surreal: presidente de clube invade relvado e dá murro em árbitro auxiliar

A carregar o vídeo ...

O futebol africano é pródigo em cenas surreais e a última que nos chega, diretamente da Nigéria, entra no top das mais incríveis. Aconteceu esta quinta-feira, no duelo entre Kano Pillars e Dakkada, quando o presidente da equipa da casa atacou o árbitro auxiliar com um murro, depois de este ter validado um golo nos descontos (que daria empate a um) ao conjunto visitante. A pressão foi tal que, de forma inexplicável... o lance foi mesmo anulado!