Surreal: Rui Costa atacou no Tour du Limousin... mas foi pelo caminho errado

Rui Costa protagonizou esta quinta-feira um momento insólito na 3.ª etapa do Tour du Limousin, em França, quando a menos de dois quilómetros da meta se destacou do pelotão para tentar a vitória. Ninguém lhe respondeu e, em teoria, a situação estaria bem encaminhada, mas o problema foi que o ciclista da UAE Emirates... se enganou no caminho. O português percebeu o erro, voltou para trás, mas cedeu muito tempo e acabou em 10.º, a 44 segundos do vencedor, italiano Diego Ulissi, seu colega de equipa.