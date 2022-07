Surreal: ultras invadem apresentação de treinador e expulsam-no da sala

A carregar o vídeo ...

O espanhol Albert Riera vai ser o técnico dos eslovenos do Olimpija Ljubljana, mas a sua vida promete não ser nada fácil. Tudo porque o 'desconhecido' treinador espanhol chegou a um clube que parece estar numa base bastante instável, como se pode ver por aquilo que sucedeu na sua conferência de imprensa de apresentação. Insatisfeito com a decisão da direção de prescindir de Robert Prosinecki, o anterior técnico, os fãs radicais irromperam pela sala e, no meio de muitos gritos, acabaram por fazer o espanhol deixar a sala...