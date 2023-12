Susto na NHL: Capitão dos Red Wings é violentamente agredido e perde os sentidos em campo

A carregar o vídeo ...

Cerca de um mês e meio depois, ex-jogador da NHL que faleceu em campo ao serviço dos Nottingham Panthers após ser brutalmente atingido por lâmina de patim na garganta, o hóquei no gelo norte-americano voltou a passar por um grande susto. Tudo aconteceu na madrugada deste domingo, no encontro entre os Detroit Red Wings e os Ottawa Senators, para a NHL, com Dylan Larkin, capitão dos Red Wings, a ficar inconsciente durante quase 1 minuto no gelo após ser agredido por um adversário numa disputa durante o jogo. Dylan Larkin sofreu uma forte pancada na nuca e acabou por perder os sentidos, deixando toda a gente preocupada com o seu estado de saúde. Felizmente, o jogador acabou por recuperar e sair do terreno de jogo pelo próprio pé.