Susto na Serie A: curto circuito provoca incêndio no balneário antes do Empoli-Lecce

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Empoli e Lecce, da jornada 28 da Serie A, começou com uma hora de atraso, devido a um pequeno incêndio provocado por curto circuito no balneário da equipa da casa. A situação não passou de um grande susto, mas as autoridades fizeram uma inspeção prolongada para garantir que não havia outros problemas antes de permitir que os futebolistas reentrassem para disputar a partida.