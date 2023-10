Susto na Série D em Itália: marca um golo e cai inanimado logo a seguir

A carregar o vídeo ...

O jogo que no fim de semana colocou frente a frente o Termoli 1920 e o Roma City (2-4), na Serie D italiana (4.ª divisão), ficou marcado por um enorme susto. Niccolò Delmastro, lateral do Roma City, marcou um golo em contra-ataque, aos 8 minutos, mas caiu logo a seguir inanimado no relvado. Os jogadores pediram de imediato ajuda médica e o futebolista, de 18 anos, foi substituído, depois de recuperar a consciência ainda em campo. O clube não explicou o que se passou, mas o calor pode ter sido uma das razões para o desmaio.