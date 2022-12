A carregar o vídeo ...

Adel Taarabt apontou um grande golo na vitória (2-1) do Al-Nasr frente ao Al Dhafra, em jogo da 2.ª mão dos 'quartos' da Taça dos Emirados Árabes Unidos. A equipa do antigo médio do Benfica segue assim para as 'meias' da prova, depois de também ter vencido (3-0) na 1.ª mão.