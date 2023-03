Taarabt: «O Benfica é uma religião em Portugal que tem 11 milhões de habitantes e 7 milhões são fãs do Benfica»

A carregar o vídeo ...

Adel Taarabt voltou a tecer palavras elogiosas sobre a sua passagem pelo Benfica, clube ao qual ficou ligado entre 2015 e 2022. O internacional marroquino garante que o clube da Luz "é outro nível", por comparação ao que vivenciou em Itália ou Inglaterra. "O Benfica é o maior clube deles todos. As pessoas fazem-me muito essa questão e o Benfica é outro nível: as condições de treino, o centro de treinos, o estádio… O Benfica é uma religião em Portugal. Portugal tem 11 milhões de habitantes e 7 milhões são fãs do Benfica", contou em entrevista ao programa de Youtube 'Mary's Place'. [Imagens: Mary's Place Youtube]