Talisca celebra 29.º aniversário com Cristiano Ronaldo e não esquece o Benfica

Anderson Talisca festejou esta quarta-feira o 29.º aniversário e Cristiano Ronaldo foi um dos companheiros do brasileiro no Al Nassr que marcou presença na festa. No bolo de aniversário houve um pormenor que não passou despercebido, já que estava decorado com símbolos dos clubes por onde o avançado passou. O Benfica era naturalmente um deles, já que Talisca, recorde-se, representou as águias entre 2014 e 2016, sendo depois emprestado ao Besiktas nas duas épocas seguintes, antes de deixar a Luz em definitivo. [Vídeo: Twitter]