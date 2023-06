Talisca: «Cristiano Ronaldo apareceu no meu aniversário sem eu o convidar»

A carregar o vídeo ...

Há apenas dois dias no Al Nassr, Cristiano Ronaldo apareceu no aniversário de Anderson Talisca, uma presença que o brasileiro estranhou... até porque não tinha convidado o craque português a participar na festa. Ainda assim, o ex-Benfica revelou que mais tarde ficou a saber que tinha sido uma surpresa organizada pela mulher juntamente com Ricardo Regufe, empresário de Cristiano Ronaldo. [Vídeo: Podcast Fora de Jogo]