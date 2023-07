Talisca e a transferência falhada para o Man. United: «Jorge Mendes queria mexer no meu salário»

A carregar o vídeo ...

Anderson Talisca revelou, em declarações no 'PodZé', que recusou uma transferência para o Manchester United, que tinha oferecido 45 milhões de euros ao Benfica para levar o na altura jogador das águias. Contudo, o brasileiro confidenciou que Jorge Mendes, na altura seu empresário, tentou "mexer" no salário que iria receber nos red devils, assim como no prémio de assinatura.