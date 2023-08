Talisca envolvido em confusão com bandeira no final do Al Hilal-Al Nassr

A carregar o vídeo ...

O Al Nassr, de Luís Castro, conquistou este sábado a Taça dos Clubes Campeões Árabes , após bater o Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, por 2-1 com um bis de Cristiano Ronaldo. No final do encontro, Anderson Talisca tentou levar uma bandeira do Al Nassr para o centro do relvado e acabou por originar uma confusão com um jogador do Al Hilal, que lhe tentou tirar a mesma das mãos. [Twitter]