Talisca: «Estava no Benfica há seis meses e o Chelsea ofereceu 30 milhões. Seria uma falta de respeito sair»

Em entrevista ao podcast 'Fora de Jogo' do Brasil, Anderson Talisca revelou que, ao fim de seis meses no Benfica, o Chelsea apareceu com uma proposta de 30 milhões de euros para levá-lo para a Premier League. Contudo, o agora avançado do Al Nassr assumiu que nem pensou em aceitar a proposta uma vez que para si seria "uma falta de respeito" abandonar o clube passado tão pouco tempo. [Vídeo: Podcast Fora de Jogo]