Talisca (lembra-se dele?) continua a mostrar que tem jeito para os livres diretos

A carregar o vídeo ...

Anderson Talisca, lembra-se dele? O médio brasileiro, que atuou pelo Benfica entre 2014 e 2016 (continuou ligado ao clube até 2018, altura em que foi vendido aos chineses do Guangzhou FC), continua a mostrar que tem jeito para as bolas paradas e esta quinta-feira apontou mais dois golos pelo Al-Nassr, na goleada por 4-1 diante do Al-Hazem, chegando 20 golos no campeonato (está a dois do melhor marcador da prova, o nigeriano Odion Ighalo). [Vídeo: TRT Spor]