Talisca recorda palavras de Jorge Jesus no Benfica: «Quem te descobriu fui eu, não foi o Mourinho»

A carregar o vídeo ...

Anderson Talisca recordou, em entrevista ao podcast 'Fora de Jogo', um episódio com Jorge Jesus durante a sua passagem pelo Benfica. O avançado brasileiro, que agora atua nos sauditas do Al Nassr, juntamente com Cristiano Ronaldo, lembrou os elogios que recebeu de José Mourinho, na altura treinador do Chelsea, e como essas palavras surtiram uma reação em Jorge Jesus. [Vídeo: Podcast Fora de Jogo]