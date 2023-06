Talisca: «Recusei ir para o Manchester United e Vieira disse 'estás louco, não vais fazer essa merda'»

A carregar o vídeo ...

Em entrevista ao 'PodZé', Anderson Talisca revelou alguns dos bastidores da sua transferência do Benfica para os chineses do Guangzhou, em 2018, afirmando ter dado uma nega a uma proposta de 45 milhões de euros do Manchester United que chegou nesse mercado de transferência devido aos comportamentos de Jorge Mendes, na altura seu empresário, e Luís Filipe Vieira, o então presidente do Benfica.