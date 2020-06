«Tão bom estar de volta a casa»: Juventus prepara meias-finais da Taça de Itália

A carregar o vídeo ...

"Tão bom estar de volta a casa", assim legenda a Juventus as imagens de treino que partilhou com os adeptos nas redes sociais. A equipa de Cristiano Ronaldo está a preparar o regresso à competição, após mais de dois meses suspensa devido ao coronavírus, com o primeiro jogo oficial a ser disputado a 12 de junho, frente ao AC Milan nas meias-finais da Taça de Itália, prova que será decidida ainda antes do recomeço da Serie A.