A carregar o vídeo ...

O Burnley anunciou a contratação do avançado suíço Zeki Amdouni, do Basileia, com um vídeo dos 'Teletubbies', o programa infantil da BBC que fez grande sucesso no final dos anos 90. Houve adeptos que consideraram a apresentação "bizarra" e até mesmo "terrível", mas outros que adoraram. (Vídeo Burnley/Twitter)