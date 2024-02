A carregar o vídeo ...

Após o final do jogo entre o Irão e o Catar (2-3), a contar para as meias-finais da Taça da Ásia, Taremi, avançado do FC Porto, ficou de cabeça perdida e precisou de ser acalmado por vários elementos, inclusive jogadores da equipa adversária (Vídeo: X/SSC).