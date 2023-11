Mehdi Taremi continua em branco no Estádio do Dragão esta temporada. Diante do Estoril, o avançado iraniano teve uma chance de ouro para quebrar esse jejum, mas de forma inesperada acabou por permitir a defesa de Marcelo Carné. Taremi não falhava dos onze metros há mais de um ano (28 de agosto de 2022, na derrota diante do Rio Ave).